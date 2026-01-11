Адам Сэндлер пообещал сняться еще в 50 фильмах 1 11.01.2026, 20:39

Адам Сэндлер

Актеру на данный момент 59 лет.

Актер Адам Сэндлер признался, что замечает за собой признаки старения. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Я чертовски стар. Шрифт на моем телефоне такой крупный, что мои сообщения может прочитать любой, кто сидит у окна в самолете. Когда мне вручают награды Академии кинематографических искусств и наук, я могу бодрствовать в общей сложности всего восемь минут», — поделился артист.

59-летний Сэндлер заверил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников. Он пообещал принять участие еще во многих проектах.

«Я обещаю всем, что сниму ещt как минимум 50 фильмов до своей кончины, и как минимум 25 из них будут хорошими», — заявил актер.

Адам Сэндлер женат с 2003 года на актрисе и модели Джеки Сэндлер. Возлюбленные также снимались вместе во многих проектах. В 2006 году у пары родилась дочь Сэди. В 2008 супруги стали родителями во второй раз — у них родилась дочь Санни.

