WSJ: США могут доставить в Иран терминалы Starlink на фоне отключений интернета

Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки в Иран терминалов Starlink после ограничения доступа в интернет местными властями. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Таким образом, участники антиправительственных протестов смогли бы обойти отключения интернета, отмечает газета. Сервис NetBlocks сообщил об общенациональном отключении еще 8 января. Иранские власти регулярно ограничивают или полностью отключают доступ к интернету, когда ожидают крупные протесты или другие потенциально дестабилизирующие события.

По словам американских чиновников, рассматриваются и другие меры реагирования: о них Трампу доложат лично во вторник, 13 января. В закрытой встрече примут участие в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Чиновники рассказали, что среди других мер, которые рассматривают США — укрепление антиправительственных источников информации в интернете, развертывание «секретного кибер-оружия против иранских военных и гражданских объектов», а также введение дополнительных санкций в отношении Тегерана и прямые удары. Ожидается, что на встрече Трамп не примет окончательного решения, поскольку дискуссии находятся на ранней стадии.

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Впоследствии протесты охватили другие города.

