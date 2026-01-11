Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании 2 11.01.2026, 21:05

1,674

«Барселона» или «Реал»?

Сегодня, 11 января 2026 года, состоится финальный матч Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Коэффициент на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании составляет 1,62, тогда как на успех «Реала» дают 2,25.

Если брать коэффициенты на победу в основное время матча, то их букмекеры расставили так: «Барселона» – 2.00, «Реал» – 3.33, ничья – 4.20.

Поединок состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.

