Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании

Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании2
- 11.01.2026, 21:05
- 1,674
«Барселона» или «Реал»?
Сегодня, 11 января 2026 года, состоится финальный матч Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Коэффициент на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании составляет 1,62, тогда как на успех «Реала» дают 2,25.
Если брать коэффициенты на победу в основное время матча, то их букмекеры расставили так: «Барселона» – 2.00, «Реал» – 3.33, ничья – 4.20.
Поединок состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.