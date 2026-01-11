закрыть
Президент Ирана неожиданно призвал граждан выйти на улицы

12
  • 11.01.2026, 21:28
  • 13,032
Масуд Пезешкиан

Массовые протесты в стране продолжаются с 28 декабря.

Иранский народ должен выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Он призвал иранский народ выйти на площади, чтобы «принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования».

Президент республики добавил, что признает мирные протесты, а представители правительства готовы встретиться со всеми протестующими сторонами внутри страны.

