Президент Ирана неожиданно призвал граждан выйти на улицы

Президент Ирана неожиданно призвал граждан выйти на улицы12
- 11.01.2026, 21:28
- 13,032
Массовые протесты в стране продолжаются с 28 декабря.
Иранский народ должен выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации. Об этом сообщает Al Mayadeen.
Он призвал иранский народ выйти на площади, чтобы «принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования».
Президент республики добавил, что признает мирные протесты, а представители правительства готовы встретиться со всеми протестующими сторонами внутри страны.