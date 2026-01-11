В Гомельском районе пьяный на BMW влетел в попутный микроавтобус 1 11.01.2026, 22:02

Два человека пострадали.

Два человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса в Гомельском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 11 января в 00.30. По предварительной информации, 30-летний водитель ехал по улице Советской в агрогородке Еремино и врезался в микроавтобус Fiat, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель BMW, а также его 44-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

