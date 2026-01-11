закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельском районе пьяный на BMW влетел в попутный микроавтобус

1
  • 11.01.2026, 22:02
  • 1,660
В Гомельском районе пьяный на BMW влетел в попутный микроавтобус

Два человека пострадали.

Два человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса в Гомельском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 11 января в 00.30. По предварительной информации, 30-летний водитель ехал по улице Советской в агрогородке Еремино и врезался в микроавтобус Fiat, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель BMW, а также его 44-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов