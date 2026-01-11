В Гомельском районе пьяный на BMW влетел в попутный микроавтобус

В Гомельском районе пьяный на BMW влетел в попутный микроавтобус1
- 11.01.2026, 22:02
- 1,660
Два человека пострадали.
Два человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса в Гомельском районе, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось 11 января в 00.30. По предварительной информации, 30-летний водитель ехал по улице Советской в агрогородке Еремино и врезался в микроавтобус Fiat, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водитель BMW, а также его 44-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Инспекторы выяснили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.