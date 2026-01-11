Украина тестирует новейшую американскую систему ПВО 1 11.01.2026, 22:06

ВСУ имеют на вооружении ЗРК Tempest.

Украинская армия имеет на вооружении новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) производства США Tempest. На это 11 января обратил внимание украинский военный портал Defence Express.

Эксперты пишут, что ЗРК Tempest показало в новогоднем приветствии в Facebook воздушное командование «Центр» Вооруженных сил Украины. На ролике – разные системы ПВО, не все показали полностью.

Defence Express пишет, что американская компания V2X впервые представила свой Tempest в октябре 2025 года на выставке AUSA 2025.

«По состоянию на сегодняшний день непонятно, сколько ЗРК Tempest могла получить Украина. А с учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого вооружения», – пишет издание.

Его авторы отметили, что Tempest существует в двух вариантах – на прицепе для защиты стационарных объектов и в мобильном варианте (Defence Express показал этот комплекс на багги COTS).

«ЗРК Tempest для поражения целей использует ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которой может достигать от $100 тыс., что для перехвата Shahed – довольно недешевое удовольствие. Хотя, конечно, в условиях, когда россияне наращивают производство этого вооружения, для уничтожения ударных дронов вынуждены использовать и такие, не очень дешевые варианты», – подчеркнули эксперты.

