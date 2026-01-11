закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:40
СМИ: Долина улетела на каникулы, не вернув квартиру Лурье

  11.01.2026, 22:17
СМИ: Долина улетела на каникулы, не вернув квартиру Лурье
Лариса Долина

Скандальная российская певица сбежала в Абу-Даби.

Российская певица Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что Долина не смогла освободить квартиру в Хамовниках, которую должна передать Полине Лурье, процедуру перенесли на не раньше 20 января.

По данным Telegram-канала, пятизвездочный отель находится на острове Саддият.

«В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сама Лариса Александровна без микрофона, просто наслаждается отпуском», — говорится в публикации.

