СМИ: Долина улетела на каникулы, не вернув квартиру Лурье 5 11.01.2026, 22:17

4,982

Лариса Долина

Скандальная российская певица сбежала в Абу-Даби.

Российская певица Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что Долина не смогла освободить квартиру в Хамовниках, которую должна передать Полине Лурье, процедуру перенесли на не раньше 20 января.

По данным Telegram-канала, пятизвездочный отель находится на острове Саддият.

«В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сама Лариса Александровна без микрофона, просто наслаждается отпуском», — говорится в публикации.

