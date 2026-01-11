В Витебской области массово задерживают зарплаты сезонным работникам аграрных предприятий 11.01.2026, 22:42

Проблема тянется годами, но сейчас, она обострилась как никогда.

В Витебской области обострилась проблема с задержкой выплат людям, которые работают в агропредприятиях не в штате, — так называемым договорникам, или работникам по гражданско-правовым договорам. Проблема тянется годами, но сейчас, судя по сообщениям из разных районов, она обострилась как никогда — задержки охватили многие районы области. Об этом со ссылкой на собственные источники в отрасли пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

По информации телеграм-канала, сигналы о задержках зарплат приходят из Сенненского, Браславского, Лепельского, Полоцкого и Глубокского районов. В Сенненском районе в числе должников называют хозяйства «Ульяновичи», «Литусово», «Беленево», «Студенка», а также «Совхоз им. Машерова». В агропредприятиях «Браславский» (агрогородок Мильки) и «Лепельское» (агрогородок Большой Полсвиж), по словам людей, деньги не выдают еще за сентябрь. В «Клястицах-Агро» — филиале полоцкой «Софийки» — сообщают о невыплатах за сентябрь-октябрь. Отдельно упоминается и глубокское хозяйство «Константинов Двор».

Также известны случаи задержек в Шумилинском и Лиозненском районах — люди пишут о проблеме, тянущейся еще с августа 2025 года, но без уточнения конкретных хозяйств.

Напомним, сельское хозяйство в Витебской области в последнее время находится под пристальным вниманием властей. На совещании 24 октября Лукашенко пожаловался на «вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства» в Витебской области. Диктатор среди прочего обратил внимание на большой долг региона и падеж скота.

