Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину
- 11.01.2026, 22:54
Хавьер Милей хочет поддержать Зеленского.
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности посетить Украину как жест поддержки президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий телеканалу CNN президента Аргентины Хавьера Милея.
В интервью CNN аргентинский лидер ответил на вопрос о возможном визите в Украину.
«Я с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Зеленского», - отметил Хавьер Милей.
Милей также подчеркнул, что между ним и главой украинского государства - теплые личные отношения.
«Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особую привязанность», - подчеркнул он.
Заявление аргентинского президента прозвучало на фоне роста международной поддержки Украины в войне против российской агрессии.