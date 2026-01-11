закрыть
11 января 2026, воскресенье
Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину

  • 11.01.2026, 22:54
Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину
Хавьер Милей

Хавьер Милей хочет поддержать Зеленского.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности посетить Украину как жест поддержки президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий телеканалу CNN президента Аргентины Хавьера Милея.

В интервью CNN аргентинский лидер ответил на вопрос о возможном визите в Украину.

«Я с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Зеленского», - отметил Хавьер Милей.

Милей также подчеркнул, что между ним и главой украинского государства - теплые личные отношения.

«Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особую привязанность», - подчеркнул он.

Заявление аргентинского президента прозвучало на фоне роста международной поддержки Украины в войне против российской агрессии.

