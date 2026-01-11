«Ванкувер» вызвал белорусского вратаря Никиту Толопило 11.01.2026, 23:03

Никита Толопило

Фото: Sports5.by

Белорус может сыграть в ближайших матчах «касаток» 13 и 14 января против «Монреаля» и «Оттавы».

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Алвин объявил о кадровых изменениях в составе команды.

25-летний белорусский вратарь Никита Толопило отозван из АХЛ из фарм-клуба «Абботсфорд Кэнакс» по экстренной процедуре.

Ранее основной голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко получил травму и не вышел на второй период выездного матча с «Торонто Мэйпл Лифс», завершившегося поражением со счетом 0:5. В первом периоде Демко пропустил три шайбы после шести бросков, а после перерыва его в воротах заменил Кевин Ланкинен.

Позже главный тренер «Кэнакс» Адам Фут подтвердил, что замена была связана с повреждением: у Демко травма нижней части тела. Дополнительных подробностей клуб не сообщил.

В текущем сезоне НХЛ Никита Толопило провел за «Кэнакс» 4 матча, одержал 2 победы и потерпел 1 поражение в основное время при коэффициенте надёжности 2,74 и проценте отражённых бросков 91,1.

В АХЛ за «Абботсфорд» Толопило сыграл 11 матчей: 4 победы, 4 поражения в основное время и 3 — в овертайме или по буллитам, коэффициент надежности — 3,02, процент отражённых бросков — 90,0.

«Ванкувер» ближайшие матчи проведет 13 и 14 января (по белорусскому времени) в гостях против «Монреаля» и «Оттавы».

