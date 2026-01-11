Папа Римский выразил солидарность с народом Украины 11.01.2026, 23:29

Во время воскресной молитвы понтифик вспомнил обстрелы украинской энергетики.

Папа Римский Лев XIV после воскресной молитвы «Ангел Господень» 11 января выразил солидарность с украинским народом, страдающим от массированных обстрелов РФ, в частности энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что атаки именно в условиях сильных холодов наносят серьезный удар по гражданскому населению.

«Я молюсь о страдающих и возобновляю призыв прекратить насилие и умножить усилия для достижения мира», – сказал Папа Римский.

Также он упомянул о напряженной ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Иране и Сирии, где, по его словам, продолжающиеся конфликты приводят ко многочисленным жертвам. Понтифик призвал стороны к диалогу и действиям ради общего блага.

