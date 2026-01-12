Науседа о Волкове: Когда лидеры оппозиции говорят на жаргоне Путина, тогда возникает вопрос, кто они 12.01.2026, 2:59

Гитанас Науседа

Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Он отметил, что Литва «не будет лениться принимать необходимые решения».

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления российского оппозиционера, руководителя политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, где он обрадовался «смерти» командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина и негативно высказался о ряде украинских чиновников такими, что напоминают жаргон главы Кремля Владимира Путина. Об этом Науседа сказал в интервью BNS, передает LRT.

«Случай Волкова действительно исключительный. Мы должны хорошо выяснить прежде всего, кого мы считаем лидерами оппозиции, поскольку, когда лидеры оппозиции начинают говорить на жаргоне, похожем на жаргон самого Владимира Путина, возникает вопрос, где позиция, а где оппозиция», - заявил президент Литвы.

Он отметил, что люди, которые называют они себя оппозицией, либо не понимают сути слова «фашизм», либо они просто те же империалисты в другом виде.

«Мы не будем лениться принимать решения тогда, когда эти решения необходимы», - подчеркнул Науседа.

По словам президента, приходится признать, что кремлевский режим сделал все, уничтожая оппозицию как физическими, так и другими способами, а самому государству и его людям трудно до конца избавиться от имперских замашек и философии российского мессианства.

Скандал с Волковым начался после того, как Анна Тирон, которая ранее работала в ФБК, а сейчас является политическим представителем РДК опубликовала его сообщение от 29 декабря.

