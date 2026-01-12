Швеция решила усилить свою ПВО
- 12.01.2026, 3:16
Стокгольм учтет опыт войны в Украине.
Правительство Швеции приняло решение о расширении возможностей наземной противовоздушной обороны вооруженных сил страны и выделить на нее 15 млрд шведских крон ($1,6 млрд). Об этом говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра и министерства обороны Швеции, опубликованном 11 января.
В рамках нового проекта чиновники планируют создать, обучать и оснастить несколько подразделений, защищающих боевые формирования, мобилизационные мощности, населенные пункты и критическую инфраструктуру.
Премьер-министр Ульф Кристерссон подчеркнул, что это решение обусловлено «самой серьезной ситуацией в сфере безопасности за последние десятилетия».
«Опыт войны в Украине четко демонстрирует критическую важность надежной и устойчивой противовоздушной обороны. Создавая наземные подразделения ПВО, мы усиливаем существующие системы, защищаем мобилизацию боевых подразделений, повышаем порог для атак, укрепляем обороноспособность Швеции и поддерживаем коллективное сдерживание и оборону НАТО», – отметил министр обороны Пол Йонсон.
Наземная ПВО будет модульной, способной интегрировать различные системы вооружения и сенсоры, защищать конкретные территории и гражданские объекты, включая мосты, железнодорожные узлы и электростанции. Первые заказы планируются на первый квартал 2026 года, а последующие – постепенно. Ранее правительство уже инвестировало примерно 40 млрд крон ($4,3 млрд) в закупку систем средней и малой дальности, переносных ПВО, ракет к ЗРК Patriot и противодействие беспилотникам.