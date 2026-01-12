Украинские десантники срывают попытки России создать угрозу наступления на Сумы
- 12.01.2026, 4:46
Оккупанты пытаются создать плацдарм.
На Северо-Слобожанском направлении россияне не оставляют попыток создать плацдарм для дальнейших наступательных действий, но украинские защитники срывают их. Об этом сообщила 78 отдельная десантно-штурмовая бригада Седьмого корпуса быстрого реагирования ДШВ.
В зоне ответственности бригады оккупанты пытаются создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень.
Потенциально это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются, заверили в бригаде.
В целом россияне периодически осуществляют штурмовые действия, а также наращивают активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты РФ избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги.
Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России.
Активная оборона и постоянная разведка позволяют украинским защитникам удерживать ситуацию под полным контролем.