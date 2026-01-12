Зеленский: Надо остановить Россию 12.01.2026, 5:34

Владимир Зеленский

Российское безумие можно остановить только объединенными силами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тот факт, что полномасштабная война России против Украины длится уже 1418 дней — столько же, сколько война нацистской Германии против СССР.

В вечернем обращении в воскресенье, 11 января, глава государства сказал, что заслушал доклад секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова относительно переговоров с американской стороной. По его словам, Украина планирует график встреч и дальнейших переговоров и «максимально конструктивна и быстра» в этом направлении. Зеленский подчеркнул, что Украина не тянет время, в отличие от России, которая «дозатягивалась» до того, что ее полномасштабная война сравнялась по продолжительности с войной нацистов против СССР.

«Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить — и повторили издевательство над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже дополнительно „накреативили“ войну „шахедами“ и баллистикой против электростанций и котельных», — сказал президент.

Он добавил, что оккупанты до сих пор пытаются захватить тот же Донбасс, что и четыре года назад, и по-прежнему воюют против одной Украины.

«Это многое говорит о той системе, которую построил Путин, и просто о нем лично. Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки — с декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие. И это российское безумие можно остановить только объединенными силами — силами Европы и Соединенных Штатов Америки, силами всех наших партнеров. Каждый день войны — это напоминание, что мир не может оградить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию», — подчеркнул Зеленский.

