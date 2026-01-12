закрыть
США могут частично снять санкции с Венесуэлы

  • 12.01.2026, 6:04
США могут частично снять санкции с Венесуэлы

Смягчение ограничений позволит Каракасу вернуть выручку от продажи нефти.

Администрация США рассматривает возможность частичного снятия санкций с Венесуэлы уже на следующей неделе, прежде всего для облегчения экспорта и продажи нефти. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в разговоре с Reuters.

По словам Бессента, на следующей неделе он также планирует встретиться с руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка для обсуждения восстановления сотрудничества с Венесуэлой.

Кроме того, валютные активы республики в МВФ на сумму около 5 миллионов долларов могут быть использованы для восстановления венесуэльской экономики.

Конкретные санкции, которые могут быть отменены, министр не уточнил. По данным агентства, в настоящее время Министерство финансов США изучает изменения, которые позволят вернуть Венесуэле выручку от продажи нефти, которая хранится преимущественно на танкерах.

