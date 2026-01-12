закрыть
12 января 2026, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко в растерянности, чиновники обсуждают его слабость»

21
  • 12.01.2026, 13:04
  • 26,344
«Лукашенко в растерянности, чиновники обсуждают его слабость»

Диктатор затаился.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают о небывалой депрессии, накрывшей штаб Лукашенко:

— Лукашенко в растерянности и пытается угадать настроение Путина, хочет быть полезным. Вот в чем причина. Сдерживание пророссийской пятой колонны, выпуск политзаключённых, переговоры с «врагами из США», арест Мадуро, нависшая проблема Кубы и революция в Иране наложились на нескрываемое недовольство Кремля.

Лукашенко затаился и залез под корягу, т. к. русские стали посылать недвусмысленные сигналы с намёком, что он опять заигрался.

По нашим данным, вскоре произойдёт кадровая зачистка основных действующих лиц репрессий, начатых в 2020. Подлежат «переходам на другую работу» несколько генералов силового блока. Переназначения начнутся в ближайшее время.

Причина — Лукашенко недоволен «разговорчиками» внутри системы с обсуждением его слабостей.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов