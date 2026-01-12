«Лукашенко в растерянности, чиновники обсуждают его слабость»21
- 12.01.2026, 13:04
- 26,344
Диктатор затаился.
Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают о небывалой депрессии, накрывшей штаб Лукашенко:
— Лукашенко в растерянности и пытается угадать настроение Путина, хочет быть полезным. Вот в чем причина. Сдерживание пророссийской пятой колонны, выпуск политзаключённых, переговоры с «врагами из США», арест Мадуро, нависшая проблема Кубы и революция в Иране наложились на нескрываемое недовольство Кремля.
Лукашенко затаился и залез под корягу, т. к. русские стали посылать недвусмысленные сигналы с намёком, что он опять заигрался.
По нашим данным, вскоре произойдёт кадровая зачистка основных действующих лиц репрессий, начатых в 2020. Подлежат «переходам на другую работу» несколько генералов силового блока. Переназначения начнутся в ближайшее время.
Причина — Лукашенко недоволен «разговорчиками» внутри системы с обсуждением его слабостей.