«Лукашенко в растерянности, чиновники обсуждают его слабость» 12.01.2026, 13:04

26,344

Диктатор затаился.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают о небывалой депрессии, накрывшей штаб Лукашенко:

— Лукашенко в растерянности и пытается угадать настроение Путина, хочет быть полезным. Вот в чем причина. Сдерживание пророссийской пятой колонны, выпуск политзаключённых, переговоры с «врагами из США», арест Мадуро, нависшая проблема Кубы и революция в Иране наложились на нескрываемое недовольство Кремля.

Лукашенко затаился и залез под корягу, т. к. русские стали посылать недвусмысленные сигналы с намёком, что он опять заигрался.

По нашим данным, вскоре произойдёт кадровая зачистка основных действующих лиц репрессий, начатых в 2020. Подлежат «переходам на другую работу» несколько генералов силового блока. Переназначения начнутся в ближайшее время.

Причина — Лукашенко недоволен «разговорчиками» внутри системы с обсуждением его слабостей.

