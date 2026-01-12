Время дешевого доллара заканчивается 1 12.01.2026, 8:17

9,852

Когда ждать американскую валюту по три рубля?

Новый финансовый год на белорусском валютном рынке начинается без резких колебаний обменных курсов иностранных валют. И, одновременно с этим, подтверждается тренд на постепенное ослабление курса национальной валюты. Каких курсов валют ждать в середине января, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар движется к 3 рублям

По итогам второй (и опять немного сокращённой из-за рождественских праздников) недели января курс белорусского рубля к доллару США ослабел на 1,10%. Правда, на последних торгах в пятницу, 9 января, доллар «скинул» -0,69% и остановился на USD/BYN 2,9345, хотя всю неделю «бакс» рос в цене до USD/BYN 2,9550 в четверг, 8 января. В тот же день объём торгов вырос до 23,105 млн долларов и всего за неделю объём составил 61,813 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке на первых торгах в понедельник, 5 января, резко упал против белорусского рубля, но потом постепенно восстановился и вторую неделю года закончил с минимальным минусом в -0,05%. Фактически курс рубля вернулся к значению окончания прошлого года в RUB/BYN 3,7040 за 100 российских рублей. Но объём торгов рублём при этом составил минимальные 3470,650 млн рублей, то есть, примерно около 40 млн долларов США в эквиваленте. Или в полтора раза меньше, чем объём торгов долларом США на БВФБ за то же время.

Вероятнее всего, такая низкая активность по российской валюте и высокая волатильность по доллару США были обусловлено тем, что российский рынок до начала этой недели находился в состоянии праздничных каникул. В этом году россияне суммарно отдыхали 12 дней подряд. Плохо это или хорошо – вопрос из другой викторины, но, как результат, российский валютный рынок находился в полусонном режиме.

Доллар укрепляется на мировых рынках

Тем не менее, вторая неделя года начинается практически с тех же котировок, на которых закончился 2025 год. Но есть исключения – это мировой финансовый рынок. В пятницу, 9 января, вышли первые NFP по Соединённым Штатам в этом году, и они показали усиление американской экономики. Количество вновь созданных рабочих мест сократилось, уровень безработицы также стал ниже, а средняя заработная плата за неделю (в США з/п выплачивается еженедельно) выросла. Все это привело к усилению доллара США против основных валют, пара EUR/USD закрыла неделю на отметке 1,638.

Золото и серебро в первую неделю года великолепно восстановили утраченные позиции и закрыли пятничные торги с ценой 4500,30 USD/Oz и 79,341 USD/Oz соответственно. Причём, спотовая цена золота закончила неделю на отметке 4508,80 USD/Oz. Как мы неоднократно обращали ваше внимание, превышение цены физического золота над «бумажным» – яркий сигнал о продолжении тренда на рост цены. Об этом же говорят и фундаментальные факторы в виде постоянно растущего спроса, который откровенно превышает возможности добывающей и перерабатывающих отраслей, которые являются основными поставщиками физического металла на рынок. Дефицит предложения при постоянно растущем спросе не может не привести к росту цены.

Прогноз на неделю

При возвращении торговых объёмов на российский и белорусский рынки по окончании праздничных каникул, спрос на «недружественные» валюты будет расти, что приведёт к ослаблению национальных валют. Как быстро это будет происходить – не так существенно, но в целом с высокой вероятностью ближайшее время будет формироваться именно этот тренд.

На текущей неделе курс доллара, возможно, вернётся на уровень выше USD/BYN 2,955 – 3,070. Российский рубль при этом теряет позиции на белорусских торгах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com