закрыть
12 января 2026, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Время дешевого доллара заканчивается

1
  • 12.01.2026, 8:17
  • 9,852
Время дешевого доллара заканчивается

Когда ждать американскую валюту по три рубля?

Новый финансовый год на белорусском валютном рынке начинается без резких колебаний обменных курсов иностранных валют. И, одновременно с этим, подтверждается тренд на постепенное ослабление курса национальной валюты. Каких курсов валют ждать в середине января, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар движется к 3 рублям

По итогам второй (и опять немного сокращённой из-за рождественских праздников) недели января курс белорусского рубля к доллару США ослабел на 1,10%. Правда, на последних торгах в пятницу, 9 января, доллар «скинул» -0,69% и остановился на USD/BYN 2,9345, хотя всю неделю «бакс» рос в цене до USD/BYN 2,9550 в четверг, 8 января. В тот же день объём торгов вырос до 23,105 млн долларов и всего за неделю объём составил 61,813 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке на первых торгах в понедельник, 5 января, резко упал против белорусского рубля, но потом постепенно восстановился и вторую неделю года закончил с минимальным минусом в -0,05%. Фактически курс рубля вернулся к значению окончания прошлого года в RUB/BYN 3,7040 за 100 российских рублей. Но объём торгов рублём при этом составил минимальные 3470,650 млн рублей, то есть, примерно около 40 млн долларов США в эквиваленте. Или в полтора раза меньше, чем объём торгов долларом США на БВФБ за то же время.

Вероятнее всего, такая низкая активность по российской валюте и высокая волатильность по доллару США были обусловлено тем, что российский рынок до начала этой недели находился в состоянии праздничных каникул. В этом году россияне суммарно отдыхали 12 дней подряд. Плохо это или хорошо – вопрос из другой викторины, но, как результат, российский валютный рынок находился в полусонном режиме.

Доллар укрепляется на мировых рынках

Тем не менее, вторая неделя года начинается практически с тех же котировок, на которых закончился 2025 год. Но есть исключения – это мировой финансовый рынок. В пятницу, 9 января, вышли первые NFP по Соединённым Штатам в этом году, и они показали усиление американской экономики. Количество вновь созданных рабочих мест сократилось, уровень безработицы также стал ниже, а средняя заработная плата за неделю (в США з/п выплачивается еженедельно) выросла. Все это привело к усилению доллара США против основных валют, пара EUR/USD закрыла неделю на отметке 1,638.

Золото и серебро в первую неделю года великолепно восстановили утраченные позиции и закрыли пятничные торги с ценой 4500,30 USD/Oz и 79,341 USD/Oz соответственно. Причём, спотовая цена золота закончила неделю на отметке 4508,80 USD/Oz. Как мы неоднократно обращали ваше внимание, превышение цены физического золота над «бумажным» – яркий сигнал о продолжении тренда на рост цены. Об этом же говорят и фундаментальные факторы в виде постоянно растущего спроса, который откровенно превышает возможности добывающей и перерабатывающих отраслей, которые являются основными поставщиками физического металла на рынок. Дефицит предложения при постоянно растущем спросе не может не привести к росту цены.

Прогноз на неделю

При возвращении торговых объёмов на российский и белорусский рынки по окончании праздничных каникул, спрос на «недружественные» валюты будет расти, что приведёт к ослаблению национальных валют. Как быстро это будет происходить – не так существенно, но в целом с высокой вероятностью ближайшее время будет формироваться именно этот тренд.

На текущей неделе курс доллара, возможно, вернётся на уровень выше USD/BYN 2,955 – 3,070. Российский рубль при этом теряет позиции на белорусских торгах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов