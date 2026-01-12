WSJ: Давление на Кремль усиливается 12.01.2026, 9:20

США могут сделать 2026 год для Путина еще хуже, чем предыдущий.

2025 год не принес Путину заметных успехов в войне против Украины, и перспективы улучшения ситуации выглядят маловероятными, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за прошлый год российские войска заняли менее 1% территории Украины. При сохранении нынешних темпов наступления России потребуется еще как минимум год, чтобы выйти к административной границе Донецкой области и установить контроль над территориями, которые Путин выдвигает в качестве предварительного условия для мирных переговоров.

Дополнительным ударом по имиджу Кремля стал стремительный захват американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супруги, что, по мнению аналитиков, продемонстрировало военную слабость России. Российский политолог Аббас Галлямов отметил: «Блестящий успех американцев, которые на примере Венесуэлы показали, как на самом деле должна выглядеть «специальная военная операция», еще сильнее деморализует как простых россиян, так и элиты». Ситуацию усугубляет тот факт, что Мадуро считался одним из ключевых союзников Кремля.

Еще одним неприятным эпизодом для Москвы стал захват США нефтяного танкера, который следовал под сопровождением российского военно-морского флота.

Как отмечает WSJ, разочарование нарастает и среди тех, кто ранее последовательно поддерживал войну. Военные расходы России в 2025 году оцениваются в 15,5 триллиона рублей — в номинальном выражении это в пять раз больше, чем в 2021 году. При этом в эти цифры не входят затраты на содержание оккупированных украинских территорий, а также выплаты военнослужащим и их семьям. Одновременно доходы от экспорта нефти и газа в ноябре 2025 года снизились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для покрытия рекордного бюджетного дефицита и продолжения финансирования войны власти повысили ставку НДС: с 1 января она выросла с 20% до 22%. «Это увеличивает стоимость жизни для обычных россиян, которые все чаще выступают за завершение конфликта в Украине», — отмечает издание. Согласно опросу «Левада-центра», общественные настроения заметно изменились: если в декабре 2024 года 37% респондентов поддерживали продолжение войны, а 54% выступали за мирные переговоры, то год спустя лишь 25% высказывались за продолжение конфликта, тогда как 67% поддерживали начало переговоров.

Высокие процентные ставки, введенные для сдерживания инфляции, вызванной войной, резко сократили инвестиционную активность. Дополнительным источником раздражения для кремлевской элиты остается невозможность получить доступ к частным активам на миллиарды долларов, замороженным в европейских банках.

И хотя Путин по-прежнему способен подавлять недовольство населения с помощью жестких репрессивных механизмов, продолжать войну без поддержки ближайшего окружения ему будет все сложнее, подчеркивает WSJ. «Эта поддержка может быть подорвана, если США предоставят Украине вооружение, необходимое для эффективного противодействия российским беспилотникам и ракетам. В таком случае уставшие от войны чиновники и приближенные олигархи вполне могут надавить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров с мирным планом, который Украина смогла бы принять».

