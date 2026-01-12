закрыть
Минчане решили зарабатывать на уборке снега

7
  • 12.01.2026, 9:00
  • 4,202
Минчане решили зарабатывать на уборке снега

Цены 11 января разные — от 1 рубля до 100.

В Минске после мощных снегопадов от циклона «Улли» возросла популярность услуги по расчистке территории от снега за деньги на известной интернет-площадке. Цены 11 января разные — от 1 рубля до 100. Smartpress посмотрел, на каких условиях минчане готовы взяться за такую работу.

Конечно, за 100 рублей убрать снег предлагает организация: это не ручной труд, а на мини-погрузчике. Из преимуществ — круглосуточная работа. Очень удобно: можно выйти утром — и парковочное место убрано от снега.

А вот за 5 рублей готов убрать снег возле авто человек. Цена указана за 1 метр. Есть предложение с договорной ценой за такую же услугу.

«В кратчайшие сроки расчистим ваше авто, дорожки, вход в дом, площадку перед домом. Выезжаем в любую точку Минска и Минского района», — пообещал автор объявления (индивидуальный предприниматель) с самой низкой указанной ценой — 1 рубль.

Больше всего объявлений — с ценовым диапазоном от 10 до 30 рублей. «Аккуратно раскопаю вашу машину. Помогу выехать», — обещает минчанин, живущий недалеко от Комаровского рынка.

Другой хочет получить 20 рублей за 1 час «профессиональной» расчистки территории от снега. Кто-то же готов убирать только парковочное место — от 25 рублей. Инвентарь почти во всех объявлениях свой, то есть предоставлять лопату работнику не надо.

