закрыть
12 января 2026, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Чечне может начаться серьезная заваруха»

  • 12.01.2026, 12:50
  • 19,312
«В Чечне может начаться серьезная заваруха»

Ситуация становится непредсказуемой.

После ухода Рамзана Кадырова власть в Чечне могут перехватить силы, не лояльные Владимиру Путину, что способно привести к серьезной дестабилизации региона. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, именно этот сценарий вызывает наибольшие опасения в Кремле на фоне сообщений о проблемах со здоровьем главы Чечни. Своими выводами Мусиенко поделился в эфире собственного YouTube-канала, комментируя текущую ситуацию в республике.

Эксперт отметил, что Кадыров на протяжении многих лет обеспечивал в Чечне определенный баланс, основанный на негласной договоренности с федеральным центром. «Там может начаться очень серьезная заваруха. В Кремле это прекрасно понимают, потому что Кадыров поддерживал статус-кво: ему выделяли средства, он распоряжался ими по своему усмотрению, и сохранялась формула — Кремль платит, восстаний нет», — заявил Мусиенко.

Он подчеркнул, что возможный уход Кадырова с политической сцены создает неопределенность вокруг будущего управления регионом. По мнению эксперта, далеко не факт, что его сыновья смогут удержать власть. «Если Кадыров отойдет от дел, ситуация становится непредсказуемой», — добавил он.

Мусиенко также указал на наличие в Чечне многочисленных конкурирующих кланов, которые, по его словам, давно выжидают удобный момент для реванша. «У Кадырова много противников. Есть кланы, готовые ему отомстить, и как только появится возможность, они выступят — и выступят решительно. В этом у меня нет сомнений», — отметил эксперт.

По его оценке, именно этот фактор объясняет нервозность Кремля в связи с происходящим. «Они действительно в переполохе. Кадыров рассматривался как фигура, способная сохранять контроль над регионом, и даже как один из потенциальных преемников Путина», — резюмировал Мусиенко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов