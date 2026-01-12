«В Чечне может начаться серьезная заваруха»
Ситуация становится непредсказуемой.
После ухода Рамзана Кадырова власть в Чечне могут перехватить силы, не лояльные Владимиру Путину, что способно привести к серьезной дестабилизации региона. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, именно этот сценарий вызывает наибольшие опасения в Кремле на фоне сообщений о проблемах со здоровьем главы Чечни. Своими выводами Мусиенко поделился в эфире собственного YouTube-канала, комментируя текущую ситуацию в республике.
Эксперт отметил, что Кадыров на протяжении многих лет обеспечивал в Чечне определенный баланс, основанный на негласной договоренности с федеральным центром. «Там может начаться очень серьезная заваруха. В Кремле это прекрасно понимают, потому что Кадыров поддерживал статус-кво: ему выделяли средства, он распоряжался ими по своему усмотрению, и сохранялась формула — Кремль платит, восстаний нет», — заявил Мусиенко.
Он подчеркнул, что возможный уход Кадырова с политической сцены создает неопределенность вокруг будущего управления регионом. По мнению эксперта, далеко не факт, что его сыновья смогут удержать власть. «Если Кадыров отойдет от дел, ситуация становится непредсказуемой», — добавил он.
Мусиенко также указал на наличие в Чечне многочисленных конкурирующих кланов, которые, по его словам, давно выжидают удобный момент для реванша. «У Кадырова много противников. Есть кланы, готовые ему отомстить, и как только появится возможность, они выступят — и выступят решительно. В этом у меня нет сомнений», — отметил эксперт.
По его оценке, именно этот фактор объясняет нервозность Кремля в связи с происходящим. «Они действительно в переполохе. Кадыров рассматривался как фигура, способная сохранять контроль над регионом, и даже как один из потенциальных преемников Путина», — резюмировал Мусиенко.