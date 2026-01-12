закрыть
Кто может предать Лукашенко?

  • 12.01.2026, 9:22
Кто может предать Лукашенко?

Мнение аналитика.

Аналитик Сергей Чалый, комментируя захват американцами Николаса Мадуро, порассуждал, кто может помочь в подобной операции против Лукашенко. Об этом Чалый рассказал на канале БРЦ:

– Блестящая военная операция наверняка была бы невозможна без предательства изнутри.

Если первое лицо (Лукашенко – Прим.) декларирует, что вовремя предать – предвидеть, то и ему нужно быть готовым, что в эту игру может играть не он один.

Я на месте Лукашенко присмотрелся бы к Тертелю. Ведь именно он, как мы теперь знаем, курирует и американские переговорный трек, и торговлю политзаключенными, и отвечает за налаживание дипломатических контактов с соседними странами.

