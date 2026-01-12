Кто может предать Лукашенко?10
- 12.01.2026, 9:22
- 11,654
Мнение аналитика.
Аналитик Сергей Чалый, комментируя захват американцами Николаса Мадуро, порассуждал, кто может помочь в подобной операции против Лукашенко. Об этом Чалый рассказал на канале БРЦ:
– Блестящая военная операция наверняка была бы невозможна без предательства изнутри.
Если первое лицо (Лукашенко – Прим.) декларирует, что вовремя предать – предвидеть, то и ему нужно быть готовым, что в эту игру может играть не он один.
Я на месте Лукашенко присмотрелся бы к Тертелю. Ведь именно он, как мы теперь знаем, курирует и американские переговорный трек, и торговлю политзаключенными, и отвечает за налаживание дипломатических контактов с соседними странами.