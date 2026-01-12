В Гомеле пропала вода 4 12.01.2026, 9:41

5,890

Горожан просят не паниковать.

В Гомеле в Железнодорожном районе 12 января из-за аварии временно отключили холодную воду. Об этом сообщили городские службы.

Без водоснабжения остались три жилых дома на улице Шоссейной — № 9, 11 и 11А. На месте работает ремонтная бригада, задействована спецтехника. По предварительным данным, устранить аварию планируют к 16:00.

Горожан просят не паниковать: специалисты занимаются восстановлением подачи воды, ситуация якобы находится под контролем.

