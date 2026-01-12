Российский танкер Marinera не спасла даже авиация

Российский танкер Marinera не спасла даже авиация7
Над судном, захваченным США, пролетали российские самолеты.
Россия не ограничилась отправкой подводной лодки в район нахождения танкера «теневого» флота Marinera (до переименования — Bella-1) накануне его захвата, но также задействовала авиацию. Кроме того, российские военные поддерживали связь с экипажем судна уже в момент, когда американские военные брали танкер под контроль. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, переговоры между экипажем Marinera и российскими военными продолжались даже тогда, когда бойцы американского спецназа спускались на борт судна с вертолетов. Источники WSJ утверждают, что российские корабли заранее отошли на безопасное расстояние, но по радио сообщили в штаб Северного флота в Мурманске об опасениях возможной перестрелки.
В какой-то момент над кораблем береговой охраны США, сопровождавшим танкер, пролетели два российских самолета. В итоге опасения не подтвердились: как заявил высокопоставленный российский морской чиновник, экипаж Marinera сопротивления не оказывал.
При этом инцидент, по оценке WSJ, указывает на более тесную связь между Россией и государственной нефтяной компанией Венесуэлы PdVSA, а также на более активную роль Москвы в формировании «теневого» флота, чем предполагалось ранее. По словам аналитика компании Windward Мишель Визе Бокманн, «российские интересы в PdVSA потенциально могут стать поводом для конфронтации Дональда Трампа с Владимиром Путиным из-за нефтяных активов в Венесуэле».