При каком минусе отменят занятия в белорусских школах?

При -15°С уже есть ограничения.

Новая рабочая неделя начинается с суровых предупреждений от синоптиков - вслед за снежным циклоном в Беларусь идут сильные морозы. На понедельник Белгидромет передал не более -7..-13°С днём, но судя по оперативному прогнозу впереди уже маячат и дневные двадцатки. И если для большинства такие суровые прогнозы - скорее повод для беспокойства, то есть одна категория, кого они могут порадовать. Это школьники, которые рассчитывают на отмену занятий из-за морозов. Узнали, при каком минусе их ожидания могут оправдаться, пишет Telegraf.

О том, как непростая погодная ситуация может повлиять на учебный процесс в школах, в выходные рассказал начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов.

Он пояснил, что во всех отделах образования пришлось создать штабы по работе в сложных погодных условиях. Судя по его словам, после пятничного снежного коллапса за выходные ситуацию удалось взять под контроль: школьную территорию расчистили от снега, включая погрузочные рампы пищеблоков, дворники регулярно посыпают дорожки антигололедными смесями, так что с последствиями снежного циклона школы вроде бы справились.

Но грядущие морозы, действительно, могут повлиять на учебный процесс. По словам Смирнова, нынешний температурный режим пока позволяет проводить занятия в школах. Если столбики термометров опустятся до отметки в -15°С, в школах отменят уроки физкультуры на улице и прогулки на свежем воздухе в продлёнках и мероприятия в рамках шестого школьного дня, проводимые на улице.

В целом же, согласно утверждённым санитарно-эпидемиологическими нормами, местные власти вправе отменить занятия в школе и детских садах при более суровых погодных условиях:

прогулки детей до трех лет ограничивают уже при -15 °С,

для детей в возрасте от трех до семи лет – при -18 °С,

для детей от семи лет и старше – от -22 °С,

при температуре -25 °С и ниже и скорости ветра 3 м/с занятия могут отменить вовсе.

Подчеркнём, что официально решение об отмене занятий в школах и закрытии детских садов принимают местные распорядительные и исполнительные органы власти.

Кстати, накануне к белорусам обратилось Министерство внутренних дел - с предупреждением об очередных сложных погодных условиях. Теперь к снегу и гололёду добавятся экстремальные для нашего климата в последнее время морозы.

