Как будет выглядеть мир в 2050 году?

Цифровые двойники, базы на Луне, люди-киборги и дороги без пробок.

В первые годы нынешнего века большинство компьютеров подключались к интернету при помощи издающих причудливые звуки телефонных модемов, Netfliх был компанией, выдававшей напрокат DVD-диски, а абсолютное большинство людей даже не слышало о существовании смартфонов.

Два с половиной десятилетия спустя инновации появляются одна за другой с поразительной скоростью: от бума искусственного интеллекта до робототехники.

BBC спросила экспертов, что, по их мнению, нам могут принести следующие 25 лет.

Вот как они прогнозируют развитие технологий — и их влияние на нашу жизнь — к 2050 году.

Человек сольется с машинами в одно целое

В научно-фантастических романах, действие которых происходит в 2050-е годы, множество раз описано, как люди используют технику для усовершенствования своих организмов — чтобы чувствовать себя более здоровыми, вести более счастливый образ жизни и более продуктивно работать.

В вышедшей в 2000 году популярной видеоигре Deus Ex (ее действие происходит в 2052 году) игроки могут вводить в свой организм крошечных нанороботов. Они изменяют материю на уровне атомов и позволяют людям приобрести новые возможности — например, передвигаться с большой скоростью и видеть в темноте.

Можно было бы подумать, что подобные инновации возможны только в далеком будущем, но нанотехнологии, то есть создание структур размером с миллионную долю миллиметра, уже широко применяются в множестве современных изделий.

На самом деле именно такие технологии сейчас позволяют вам читать этот текст: в каждом смартфоне и компьютере есть процессор, который состоит из миллиардов крошечных транзисторов — электрических схем, изготовленных на наноуровне и необходимых для ускорения обработки данных.

Профессор Стивен Брамвелл из Лондонского центра нанотехнологий рассказал Би-би-си, что к 2050 году нам стоит ожидать «существенного размывания» границ между машинами, электроникой и биологическими организмами.

По мнению эксперта, это означает, что к тому моменту люди начнут применять импланты с использованием нанотехнологий — но вовсе не для того, чтобы становиться невидимками (как в игре Deus Ex), а для «мониторинга состояния здоровья и помощи коммуникациям».

В медицине также начнут широко применяться наноустройства, которые будут «доставлять лекарства точно к тому месту, где они необходимы», объясняет Брамвелл.

Профессор кибернетики Кевин Уорик также видит большой потенциал в изучении аугментаций (изменения возможностей тела человека). В своих исследованиях этот ученый пошел гораздо дальше остальных — и в 1998 году стал первым в истории человеком, вживившим компьютерный чип в свою нервную систему. За это он даже получил прозвище «Капитан Киборг».

Уорик считает, что к 2050 году развитие кибернетики, которая в числе прочего изучает связи между естественными и механическими системами, приведет к революции в области лечения заболеваний.

Он предсказывает, что некоторые болезни, например шизофрению, можно будет лечить не лекарствами, а при помощи «глубоких электронных стимуляций мозга».

Он также считает, что в будущем появится больше кибернетических имплантов, подобных тому, который он уже протестировал на себе, и благодаря им «ваш мозг и тело смогут находиться в разных местах».

А что, если бы мы захотели проверить, как новейшие разработки или просто новая диета влияют на наш организм, без риска побочных эффектов?

По мнению профессора Роджера Хайфилда, научного директора лондонского Музея науки, «цифровые двойники» — виртуальные версии физических объектов, обновляемые с помощью данных в режиме реального времени — могут стать вполне обычной частью нашей жизни.

В его видении будущего у каждого из нас могут быть «тысячи упрощенных двойников», с помощью которых можно будет исследовать, как «различные лекарства или изменения образа жизни влияют на вашу уникальную биологию».

Иными словами, мы получим возможность заглянуть в собственное будущее, прежде чем оно наступит.

Искусственный интеллект нового поколения

Сегодня многие технологические компании, в том числе Google и IBM, ведут многомиллиардную гонку, цель которой — с помощью квантовых вычислений кардинально изменить подход к развитию таких областей, как искусственный интеллект.

Квантовые компьютеры — это машины, способные выполнять очень сложные вычисления с невероятной скоростью, например, моделировать молекулярные взаимодействия для более быстрой разработки новых лекарств.

В январе 2025 года глава ведущей компании-производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что, по его мнению, «по-настоящему полезные» квантовые вычисления заработают уже через 20 лет.

Сам искусственный интеллект, несомненно, продолжит занимать значительное место в нашем обществе по мере того, как мы приближаемся к середине XXI века.

Футурист и писатель Трейси Фоллоуз, которая участвовала в написании доклада о будущем образования в Великобритании в 2050 году, считает, что обучение будет проходить одновременно в виртуальной и физической среде, с использованием ИИ-учителей, которые «корректируют свое поведение в режиме реального времени».

Она прогнозирует, что вместо учебников дети будут использовать «погружающие в виртуальную среду симуляции».

При этом образование станет менее стандартизированным: для подыскивания наиболее эффективных методов обучения будут изучаться ДНК и биометрические данные каждого ребенка.

Дороги без пробок и базы на Луне

Писатель Билл Дагласс знает толк в прогнозах. В 2000 году он выиграл всемирный конкурс футурологических эссе «Мир в 2050 году» и получил приз в размере 20 тыс. долларов.

Он по-прежнему считает, что одно из его первоначальных предсказаний — появление самолетов без пилотов — сбудется к 2050 году, но теперь полагает, что перед этим мы увидим больше достижений в области беспилотных автомобилей, благодаря которым пробки на дорогах «в значительной степени уйдут в прошлое».

«Машины будут ездить гораздо ближе друг к другу, чем сейчас, — сказал он Би-би-си. — И если одна из них затормозит, притормозят все».

«На частных платных дорогах для беспилотных автомобилей скорость движения сможет достигнуть 100 миль в час, — говорит он. — И вы увидите, как смертность от ДТП резко снизится».

Журналистка и соведущая подкаста Space Boffins Сью Нельсон рассказала Би-би-си, что за пределами Земли космическая гонка будет продолжаться с той же скоростью.

По ее словам, через 25 лет на Луне, скорее всего, появится пригодная для жизни база, а некоторые отрасли промышленности могут практически полностью переместиться в космос.

Например, она считает, что фармацевтические компании могут начать производить лекарства нового поколения в условиях микрогравитации, то есть на борту орбитального космического корабля.

Она объясняет это тем, что кристаллы, выращенные таким образом, «часто крупнее и качественнее».

Фантастика становится реальностью

В 2002 году на экраны вышел фильм «Особое мнение», снятый по мотивам повести писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика. Действие фильма происходит в 2054 году.

За три года до начала съемок режиссер Стивен Спилберг пригласил 15 экспертов, в том числе пионера виртуальной реальности Джарона Ланье, на трехдневный саммит, чтобы обсудить, какие технологии могут появиться в 2050-х.

Именно те дискуссии легли в основу множества технологических новинок, показанных в фильме.

Если сюжет научно-фантастического триллера с Томом Крузом в главной роли окажется правдой, то к середине 2050-х мы все будем использовать технологию распознавания жестов (и специальные перчатки), чтобы перелистывать видео на наших прозрачных мониторах, а полицейские с реактивными ранцами будут бороться с преступностью с помощью дубинок, вызывающих рвоту.

Подобно многим научно-фантастическим произведениям, фильм рисует мрачную картину нашего будущего.

Некоторые современные эксперты разделяют это мнение и даже заходят дальше, предполагая, что искусственный интеллект может привести к исчезновению человечества.

Однако прежде чем впадать в уныние по поводу того, что может ждать нас в 2050 году, стоит вспомнить слова самого Филипа Киндреда Дика.

«Я, например, делаю ставку на то, что наука поможет нам», — писал он в своем автобиографическом эссе «Автопортрет», опубликованном в 1968 году.

«Наука подарила нам больше жизней, чем забрала, — говорил он. — Мы должны помнить об этом».

