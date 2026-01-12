закрыть
У Кадырова есть преемник?

  • 12.01.2026, 10:32
  • 9,842
У Кадырова есть преемник?

Чечню явно не сможет возглавить сын диктатора.

Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что в случае смерти Рамзана Кадырова новым руководителем Чечни может стать либо Магомед Даудов, либо Адам Делимханов.

«Вероятна смерть Кадырова. Никакого всплеска сепаратизма не будет. Если действительно, у Кадырова отказали почки, в ближайшие дни (недели) будем иметь фамилию нового лидера Чечни», — написал Денисенко на своей странице в «Фейсбук».

Он отметил, что ни один из сыновей Кадырова не сможет стать руководителем Чечни, поскольку это потребовало бы нарушить или переписать законодательство России, а российский диктатор Владимир Путин «всегда старался избегать подобных вещей».

В то же время Денисенко отметил, что полностью исключить подобный сценарий нельзя, но пока он выглядит маловероятным.

Политолог пояснил, что главной задачей Кремля при смене руководства Чечни является недопущение междоусобиц и обеспечение контролируемого перехода власти, которая будет полностью зависимой от Москвы.

«А это означает, что с большой долей вероятности новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов (возможно, даже оба получат свою часть властного пирога, хотя это неизбежно приведет к конфликту)», — считает он.

