У Кадырова есть преемник?
- 12.01.2026, 10:32
Чечню явно не сможет возглавить сын диктатора.
Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что в случае смерти Рамзана Кадырова новым руководителем Чечни может стать либо Магомед Даудов, либо Адам Делимханов.
«Вероятна смерть Кадырова. Никакого всплеска сепаратизма не будет. Если действительно, у Кадырова отказали почки, в ближайшие дни (недели) будем иметь фамилию нового лидера Чечни», — написал Денисенко на своей странице в «Фейсбук».
Он отметил, что ни один из сыновей Кадырова не сможет стать руководителем Чечни, поскольку это потребовало бы нарушить или переписать законодательство России, а российский диктатор Владимир Путин «всегда старался избегать подобных вещей».
В то же время Денисенко отметил, что полностью исключить подобный сценарий нельзя, но пока он выглядит маловероятным.
Политолог пояснил, что главной задачей Кремля при смене руководства Чечни является недопущение междоусобиц и обеспечение контролируемого перехода власти, которая будет полностью зависимой от Москвы.
«А это означает, что с большой долей вероятности новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов (возможно, даже оба получат свою часть властного пирога, хотя это неизбежно приведет к конфликту)», — считает он.