12 января 2026, понедельник
«Что ж вам в такую погоду в Питере не сидится?»

  • 12.01.2026, 17:19
Белорусы ответили россиянке, которой не понравился Минск.

Россиянка Олеся с семьей посетила Беларусь в разгар циклона «Уилли» и возмутилась в Threads тем, что улицы в центре Минска не почищены.

Ей ответили белорусы:

«Потому что техника ушла во дворы и спальные районы из центра. Сейчас выходные, нужно дать людям возможность сходить в магазин, потому что снега по пояс. А в центре чистить проспекты до скрипа считаю глупым, если в спальнике люди дверь от подъезда открыть не могут. И да, если вам что-то не нравится, то вы можете остаться в Питере и хвалить Беглова. А у нас все службы 10 января просили остаться дома и не выходить на улицу. И да, может они у нас не идеальные, но главное что нам все нравится», — jul.buloichyk.

«Что ж вам в такую погоду дома не сидится?!? После такого снегопада припереться из Питера в Минск, ныть, что по Минску пройти не возможно, просто потому что вы решили, что уже должно быть почищено. Возвращайтесь быстрее домой, чтобы успеть погулять по Питеру после Фрэнсиса», — olgordaya.

«В принципе, вам все уже объяснили. Но странно, что надо взрослому человеку объяснять. Вы идете по тропинке (не по сугробу) вдоль очищенной дороги и не соображаете, что после циклона завалены все дороги и тропинки. Все дворы, все выезды. Техника там, где люди не могут выйти из дома, дойти до магазина за продуктами. Вы с луны свались? Не читали прогноз погоды прежде чем куда-то ехать? В тредс пишете, значит должны были видеть весь масштаб трагедии. Вопрос в лоб: где были ваши мозги? Вините себя!», — purrfect_collection.

