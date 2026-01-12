Президент Литвы: Торговля ценностями неприемлема 9 12.01.2026, 10:56

2,612

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа выступил против снятия санкций с белорусского калия.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. Вашингтон, который недавно отменил свои санкции против «Беларуськалия», может начать оказывать давление на Вильнюс, но, судя по всему, Науседа готов этому противодействовать.

В интервью литовскому изданию LRT Науседа заявил, что намерен отстаивать жёсткую позицию в вопросе снятия европейских санкций с белорусского калия. По его словам, этот вопрос вызывает у него «лишь грустную улыбку».

«Потому что я, вероятно, был одним из самых ярых сторонников санкций против белорусских удобрений во всех форматах — в Европейском совете и за его пределами», — пояснил президент.

«Знаете, для меня ценностная политика — это не пустое понятие. Поэтому совершать такие действия — это значит торговать ценностями, что для меня абсолютно неприемлемо», — заявил президент Литвы.

Науседа добавил, что обсуждает тему возможного снятия санкций с белорусского калия с лидерами соседних стран, в частности, с премьер-министром Польши, премьер-министром Латвии, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я спросил его мнение о том, как могут развиваться события дальше. В любом случае позиция Литвы остаётся очень твердой. Он понимает нашу позицию, понимает целесообразность санкций, введённых против Беларуси. Он всегда поддерживал это сам, хотя, возможно, многие из этих санкций были введены ещё раньше», — рассказал Науседа о деталях двусторонних переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com