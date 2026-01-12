закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:09
Цена на золото побила рекорд

1
  • 12.01.2026, 11:10
  • 3,096
Цена на золото побила рекорд

На фоне расследования в отношении главы ФРС США.

12 января цена на золото впервые в истории превысила $4,6 тыс. за унцию на фоне уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цена на золото в понедельник выросла на 1,4%.

Спотовое серебро подорожало на 5,4%, до $83,26 за унцию, после того как достигло рекордного максимума $84,58.

Рост стоимости драгметаллов спровоцирован значительным спросом инвесторов на прибыльные активы из-за усиления геополитической неопределенности и расследования в отношении Пауэлла, пишет СМИ.

The New York Times 11 января сообщила, что прокуратура США по округу Колумбия начала расследование в отношении Пауэлла. Поводом стала реконструкция штаб-квартиры центрального банка в Вашингтоне стоимостью $2,5 млрд, о которой Пауэлл отчитывался перед Конгрессом. Главу ФРС подозревают в нецелевом расходовании средств и введении Конгресса в заблуждение. Расследование одобрила Джанин Пирро – давняя союзница Трампа, назначенная на должность главы прокуратуры округа в 2025 году, отмечает СМИ.

Пауэлл заявил в тот же день, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала ему уголовным преследованием в связи с его показаниями в Конгрессе, назвав это "поводом" для давления на центральный банк с целью снижения ставок. Это привело к падению курса доллара и фьючерсов на акции США, отмечает Reuters.

Дополнительным фактором роста цен на металлы стали беспорядки в Иране, где количество жертв во время протестов превысило 500 человек. Трамп заявил 11 января, что Вашингтон рассматривает вероятность военного вмешательства в события в Иране.

