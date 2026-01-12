закрыть
12 января 2026, понедельник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын украинской актрисы сделал дорогую операцию, чтобы попасть в ВСУ

1
  • 12.01.2026, 11:45
  • 5,562
Сын украинской актрисы сделал дорогую операцию, чтобы попасть в ВСУ

Даниил решился на операцию на глаза.

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала о самоотверженном поступке своего сына, который мечтал служить в рядах ВСУ. По словам актрисы, Даниил с первой попытки не смог пройти мобилизацию. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу «ИПсО и люди».

Римма подчеркнула, что у её сына была непоколебимая мотивация внести вклад в защиту страны от российских оккупантов. «Война в стране», — так просто он объяснил своё решение.

Чтобы соответствовать требованиям к здоровью для службы, Даниил решился на операцию на глаза, потратив на неё около 30 тысяч гривен из собственных средств. После этого он смог пройти мобилизацию и поступить на службу в ВСУ.

Актриса добавила, что её сын с 2024 года стремился попасть в армию и до официального вступления сопровождал иностранных журналистов на прифронтовые территории в качестве переводчика. Он помогал демонстрировать миру преступления российской армии в Буче и Ирпене, которые в то время ещё были серой зоной. Иногда Даниил не рассказывал матери о своих поездках, чтобы она не волновалась.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов