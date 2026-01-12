Сын украинской актрисы сделал дорогую операцию, чтобы попасть в ВСУ 1 12.01.2026, 11:45

5,562

Даниил решился на операцию на глаза.

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала о самоотверженном поступке своего сына, который мечтал служить в рядах ВСУ. По словам актрисы, Даниил с первой попытки не смог пройти мобилизацию. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу «ИПсО и люди».

Римма подчеркнула, что у её сына была непоколебимая мотивация внести вклад в защиту страны от российских оккупантов. «Война в стране», — так просто он объяснил своё решение.

Чтобы соответствовать требованиям к здоровью для службы, Даниил решился на операцию на глаза, потратив на неё около 30 тысяч гривен из собственных средств. После этого он смог пройти мобилизацию и поступить на службу в ВСУ.

Актриса добавила, что её сын с 2024 года стремился попасть в армию и до официального вступления сопровождал иностранных журналистов на прифронтовые территории в качестве переводчика. Он помогал демонстрировать миру преступления российской армии в Буче и Ирпене, которые в то время ещё были серой зоной. Иногда Даниил не рассказывал матери о своих поездках, чтобы она не волновалась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com