В Африке у горной гориллы родились невероятно редкие близнецы 3 12.01.2026, 11:59

5,354

Оба детеныша здоровы.

Сотрудники национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго (Африка) обнаружили, что одна из горных горилл родила близнецов. Это невероятно редкое явление среди человекообразных обезьян, пишет IFLScience.

В сообщении национального парка Вирунга сказано, что одна из горных горилл родила 3 января 2026 года двух близнецов, которые являются самцами. Оба детеныша здоровы и сейчас сотрудники парка усиливают за ними наблюдение в течение их решающих первых недель их жизни.

Рождение близнецов является исключительным явлением среди приматов, включая людей, ведь мы также человекообразные обезьяны. В мире у приматов, в том числе и у людей рождается только 3% близнецов из общего количества детей. Но у горилл эта цифра еще меньше, то есть любое рождения близнецов у горилл являются исключительным событием.

Близнецы родились у горной гориллы по имени Мафуко, которая принадлежит к семье Багени. Это самая большая семья горных горилл в национальном парке и теперь ее численность выросла до 59 особей.

Рождение близнецов у горных горилл — это редкое явление, представляющее дополнительные трудности, особенно в первые месяцы жизни, когда детеныши полностью зависят от матери в плане ухода.

Мать близнецов, горилла Мафуко, родилась в 2003 году. Изначально она была частью семьи Кабиризи. После того, как вооруженные люди убили ее мать в июне 2007 года, она осталась с семьей вместе со своей сестрой Тумаини. В 2013 году семья Кабиризи распалась, и Мафуко присоединилась к семье Багени. Мафуко за свою жизнь родила в общей сложности 7 детенышей, включая еще одну пару близнецов в 2016 году, хотя эта пара умерла всего через неделю после рождения.

Горная горилла (Gorilla beringei beringei) — это подвид восточной гориллы. В дикой природе насчитывается всего несколько сотен особей, и она внесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как вид, который находится под угрозой исчезновения.

В сообщении национального парка Вирунга сказано, что рождение этих близнецов представляет собой важное событие для продолжающихся усилий по сохранению и увеличению популяции находящихся под угрозой исчезновения горных горилл.

Национальный парк Вирунга имеет площадь более 7800 квадратных километров. Это невероятно разнообразный ландшафт, включающий в себя пышные леса, саванны, болота, берега озер, равнины, действующие вулканы и покрытые ледниками горы.

Национальный парк Вирунга является местом большого биоразнообразия, где обитают 218 видов млекопитающих, 706 видов птиц, 109 видов рептилий и 78 видов амфибий. Среди них 22 вида приматов, включая три вида человекообразных обезьян: восточную равнинную гориллу, восточного шимпанзе и горную гориллу.

Рождение близнецов у горной гориллы является хорошей новостью для вида, который находится под угрозой исчезновения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com