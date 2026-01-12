В Полоцком районе легковое авто влетело во встречный рейсовый автобус 5 12.01.2026, 12:11

4,768

Погибли два человека.

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 12 января около 09.30 на трассе Н3200 Полоцк — Ушачи. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ.

В результате ДТП водитель легкового авто и его пассажир, личность которого устанавливается, от полученных травм погибли на месте.

В автобусе находились 10 человек, никто не пострадал.

