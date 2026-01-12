Исторический шанс 1 Хикмет Джавад

12.01.2026, 12:24

3,296

Хикмет Джавад

Режим аятолл и путинская система власти — звенья одной цепи.

Во вторник президенту США Дональду Трампу должны представить варианты возможных шагов Вашингтона в ответ на жестокое подавление общенациональных протестов в Иране.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждается широкий спектр мер — от киберопераций и расширения санкций до поддержки протестующих с помощью доступа к интернету и даже потенциальных военных ударов. При этом, по данным издания, окончательных решений пока не ожидается. В обсуждении, как сообщается, примут участие госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Однако развитие событий может опередить график американских обсуждений. Уже сейчас протестами охвачены практически все крупные и средние города Ирана. В ответ правящий муллократический режим применяет свой традиционный и, по сути, единственный инструмент — масштабное и демонстративное насилие против собственного населения.

По информации телеканала Iran International, иранские силы безопасности открывают огонь на поражение по демонстрантам. Предварительные данные указывают на массовые жертвы. Почти по всей стране отключен интернет, что существенно ограничивает доступ к полной и достоверной информации о происходящем.

Тем не менее даже сквозь информационную блокаду продолжают поступать тревожные свидетельства. На видеозаписи, переданной редакции Iran International из города Кахризак, зафиксированы тела, уложенные в мешки для трупов. Очевидцы утверждают, что на месте протестов находились десятки таких мешков, а еще больше тел было сложено в соседнем промышленном помещении. Двое местных жителей, разыскивающих пропавших родственников, рассказали журналистам, что видели там более 400 тел.

Медицинские источники подтверждают масштаб трагедии. Только в пятницу в больницу Мадани в Карадже доставили 44 тела, еще 36 — в больницу Гаем в том же городе. Врач из северного города Рашт сообщил, что лишь в одно медицинское учреждение поступило не менее 70 погибших. Аналогичные сообщения приходят и из других регионов страны — поток тел не прекращается.

Отключение интернета, начавшееся 8 января, стало для режима инструментом сокрытия преступлений. Однако, как подчеркивают журналисты Iran International, количество и регулярность поступающих сведений позволяют сделать однозначный вывод: по всей стране против протестующих применяется смертоносная сила.

Фактически нынешний иранский режим, развязавший террор против собственного народа, утратил остатки политической и моральной легитимности. Это уже не вопрос внутренней политики, а проблема международной ответственности. Демократические государства мира — и прежде всего Соединенные Штаты — не имеют права оставаться в стороне, когда целый народ борется за освобождение от власти аятолл.

Причины протестов носят системный характер. Иран переживает глубокий экономический кризис: стремительная инфляция, обесценивание национальной валюты, рост цен на продукты, топливо и жилье сделали жизнь миллионов людей невыносимой. На этом фоне правящая верхушка сказочно обогатилась, выстроив коррумпированную систему перераспределения ресурсов в пользу узкого круга элит.

Вместо инвестиций в экономику и социальную сферу режим продолжает тратить колоссальные средства на содержание Корпуса стражей исламской революции, на репрессивный аппарат внутри страны, а также на финансирование террористических организаций за ее пределами — «Хезболлы», ХАМАС и «Исламского джихада».

В Украине это понимают особенно хорошо. Муллократический Иран является союзником путинской России. Поставки сотен и тысяч беспилотников Shahed стране-агрессору — лишь наиболее заметная часть сотрудничества двух режимов, объединенных ненавистью к свободе, демократии и человеческой жизни.

Иранские протесты — это не просто внутренний кризис. Это исторический шанс положить конец режиму, который десятилетиями экспортирует насилие и нестабильность далеко за пределы своих границ. Режим аятолл и путинская система власти — звенья одной цепи. И оба они должны уйти в небытие, чтобы мир, наконец, смог дышать свободнее и спокойнее.

Хикмет Джавад, «Гордон»

