Белоруска совершила рекордный прыжок с парашютом и доской 2 12.01.2026, 12:33

2,326

Видеофакт.

Белоруска Ольга Наумова уже 15 лет занимается скайсерфингом — это прыжки с парашютом, во время которых к ногам спортсмена крепится доска, а в свободном падении выполняются различные трюки. Ради таких экспериментов экстремалы поднимаются на большую высоту, и, как оказалось, равных Ольге нет. Недавно она совершила прыжок с высоты 6384 метра и была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Прыжок состоялся 10 ноября 2025 года. Ольга на вертолете поднялась в районе Сьянгбоче в Гималаях и с высоты 6384 метра совершила прыжок. Во время рекордного прыжка ей пришлось бороться с сильным ветром, однако Ольга смогла удержать доску под контролем и успешно раскрыть парашют. Приземлилась она на взлетно-посадочной полосе на высоте 3766 метров.

Ну а несколько дней назад стало известно, что Ольга официально включена в Книгу рекордов Гиннеса.

В небольшом комментарии она сказала, что с тех пор, как она открыла для себя скайсерфинг, ее мечтой было совершить уникальный прыжок и тем самым вдохновить девушек по всему миру не бояться и быть смелыми.

