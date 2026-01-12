Задержан организатор фестиваля Urban Myths Олег Ларичев

Задержан организатор фестиваля Urban Myths Олег Ларичев3
Об этом стало известно правозащитникам.
Силовики задержали организатора фестиваля Urban Myths, общественного деятеля и стрит-арт-художника Олега Ларичева, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации правозащитников, мужчина был задержан в конце ноября, а в декабре его перевели в СИЗО по политически мотивированному уголовному делу.
Ранее Ларичева задерживали в 2022 году и назначали ему 15 суток административного ареста.