закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержан организатор фестиваля Urban Myths Олег Ларичев

3
  • 12.01.2026, 12:47
  • 4,844
Задержан организатор фестиваля Urban Myths Олег Ларичев
Олег Ларичев

Об этом стало известно правозащитникам.

Силовики задержали организатора фестиваля Urban Myths, общественного деятеля и стрит-арт-художника Олега Ларичева, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, мужчина был задержан в конце ноября, а в декабре его перевели в СИЗО по политически мотивированному уголовному делу.

Ранее Ларичева задерживали в 2022 году и назначали ему 15 суток административного ареста.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов