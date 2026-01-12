Задержан организатор фестиваля Urban Myths Олег Ларичев 3 12.01.2026, 12:47

4,844

Олег Ларичев

Об этом стало известно правозащитникам.

Силовики задержали организатора фестиваля Urban Myths, общественного деятеля и стрит-арт-художника Олега Ларичева, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, мужчина был задержан в конце ноября, а в декабре его перевели в СИЗО по политически мотивированному уголовному делу.

Ранее Ларичева задерживали в 2022 году и назначали ему 15 суток административного ареста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com