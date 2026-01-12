закрыть
«Так выглядит халява»

16
  • 12.01.2026, 13:00
  • 9,294
Минчане выстроились в гигантскую очередь.

В Минске заметили длинную очередь. Возле станции метро «Спортивная» открылся один из самых больших фитнес-центров столицы.

Тут и можно было наблюдать столпотворение.

Журналисты изучили мнения белорусов и посмотрели, кто возмущался и почему.

Любят в очереди постоять

В социальной сети Threads люди активно обсуждали уже не первую такую большую очередь в Минске.

Автор ветки – девушка с ником Оzhidanie – выложила фотографии и охарактеризовала ситуацию.

- Так выглядит халява. Новый тренажерный зал в Минске. Бесплатное пробное занятие. Радует, что народ готов стоять в очереди не только за смаженками, – написала она.

Люди начали активно комментировать пост. К примеру, Im_luces отметила, что не понимает такие очереди. Также она задалась вопросом: все такие бедные?

- Неужели не жаль своего времени? А в то, что эти люди, из очередей (!!!) бедные и нищие – не поверю никогда в жизни. Уж не такими ли забиты все «тэцэшки» по выходным и кафешки по вечерам? – возмущалась она.

А вот пользователь под ником Alena.lumi посоветовала быть проще.

- Там в первые три дня скидка 50% на абонементы и бесплатное пробное. То есть чтобы оценить зал и решить, будешь ли брать абонемент, приходится постоять в очереди, – объяснила она.

Со своей стороны, Ninadives отметила, что люди просто любят в очереди постоять.

Nikitos_22.11.22 был более категоричен.

- В ДНК белорусов заложена халява, – уверен он.

Раскритиковал такую очередь и пользователь с ником Stimulakasl.

- На халяву люди пришли позаниматься, стыд и срам. Потом большинство из них не будут ходить, так как денег жалко будет, – уверен комментатор.

А вот Denkirik высказал противоположное мнение.

- Неважно, халява или нет, радует, что очень много молодежи хочет тренироваться, – резюмировал мужчина.

