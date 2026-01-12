Жену одного из главных тюремщиков Беларуси посадили в колонию
Судьба ее мужа неизвестна.
Анжелу Сандалюк, жену Сергея Сандалюка, экс-заместителя начальника Департамента исполнения наказаний, осудили на два года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), обратила внимание «Наша Ніва». Суд над ней состоялся еще в 2024 году, однако приговор не был известен.
Сергей Сандалюк также был осужден за участие в протестах, однако точный приговор ему неизвестен.
Сандалюк занимал должность замначальника ДИН в 2013-2018 годах. После чего ушел в отставку, зарегистрировался в качестве ИП. В ноябре 2024 Лукашенко своим указом лишил его звания.