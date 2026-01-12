Ученые: Обнаружена самая ранняя спиральная галактика с перемычкой 1 12.01.2026, 13:53

Похожа на Млечный Путь.

Галактики не возникали во Вселенной полностью сформированными. Они проходили через хаотичные фазы, прежде чем, в конечном итоге, приняли современные формы. И все же астрономы обнаружили ранее некоторые галактики, которые выглядят слишком развитыми для столь раннего периода истории Вселенной – через несколько миллиардов лет после Большого взрыва.

Недавно обнаруженная странная галактика входит в число таких странных объектов. Астрономы из Питтсбургского университета, США, которые сделали открытие, считают, что это самая ранняя из известных спиральных галактик с перемычкой, пишет IFLScience.

Спиральные галактики известны тем, что большая часть их звезд находится в спиральных рукавах, которые выходят и закручиваются из ядра галактики. Но ядро некоторых спиральных галактик представляет собой перемычку. Это структура в центре галактики, которая представляет собой плотное скопление звезд и газа, выровненное таким образом, что на изображениях кажется, что яркая линия пересекает галактику. Наша галактика Млечный Путь также является спиральной галактикой с перемычкой.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили новую галактику, названную COSMOS-74706, свет от которой перемещался к телескопу примерно 11,5 миллиардов лет. Это значит, что спиральная галактика с перемычкой существовала уже через 2,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Ученые считают, что это самая ранняя подобная галактика среди всех известных. Это открытие помогает ограничить временные рамки, в которых перемычки в спиральных галактиках могли впервые появиться во Вселенной.

На фотографии видна как спиральная структура галактики COSMOS-74706, так и ее перемычка. Анализ света звезд галактики позволил астрономам выделить различные химические компоненты, а также определить ее красное смещение. Это изменение света галактики из-за расширения Вселенной, и его можно использовать для определения расстояния до галактики, и она находится очень далеко от нас.

По словам ученых, в этой галактике перемычка начала формироваться примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Формирование перемычки в спиральной галактике может играть важную роль в эволюции галактики в целом. Перемычка может направлять газ к центру галактики, где находится сверхмассивная черная дыра. Это позволяет черной дыре расти за счет поглощения этого газа. Этот процесс производит много энергии, создавая галактические ветры, которые могут подавлять образование новых звезд.

Астрономы не удивились обнаружению спиральной галактики с перемычкой так рано в истории Вселенной. Согласно некоторым моделям, некоторые спиральные галактики с перемычкой формировались уже 12,5 миллиардов лет назад. Но, астрономы считают, что в эту эпоху нельзя обнаружить слишком много таких галактик, хотя они скорее всего есть. Поэтому более древняя спиральная галактика с перемычкой может быть обнаружена в ближайшем будущем.

