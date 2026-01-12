закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили еще одну незамерзайку

3
  • 12.01.2026, 14:04
  • 2,602
В Беларуси запретили еще одну незамерзайку

Жидкость начинает замерзать уже при –13°C.

В Беларуси запретили продавать незамерзающую стеклоомывающую жидкость SIBIRIA‑ 30 российского производства, сообщает БелТА. Незамерзайка не прошла проверку.

Проверка показала, что жидкость от рязанской компании ООО «Фортуна» на самом деле замерзает уже при примерно −13 °C, а не при −30 °C, как указано на упаковке. То есть она не подходит для использования при сильных морозах.

С 12 января продажа, ввоз и использование этой жидкости в Беларуси запрещены, а вся продукция должна быть изъята из магазинов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов