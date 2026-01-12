В Беларуси запретили еще одну незамерзайку 3 12.01.2026, 14:04

2,602

Жидкость начинает замерзать уже при –13°C.

В Беларуси запретили продавать незамерзающую стеклоомывающую жидкость SIBIRIA‑ 30 российского производства, сообщает БелТА. Незамерзайка не прошла проверку.

Проверка показала, что жидкость от рязанской компании ООО «Фортуна» на самом деле замерзает уже при примерно −13 °C, а не при −30 °C, как указано на упаковке. То есть она не подходит для использования при сильных морозах.

С 12 января продажа, ввоз и использование этой жидкости в Беларуси запрещены, а вся продукция должна быть изъята из магазинов.

