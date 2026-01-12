закрыть
12 января 2026, понедельник
Российскую певицу Долину начали принудительно выселять из квартиры

  12.01.2026, 14:07
Лариса Долина

Сама артистка находится в ОАЭ.

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению российской певицы Ларисы Долиной из квартиры в Москве, сообщила ТАСС юрист артистки Мария Пухова.

По словам защитницы, Лариса Долина готова освободить квартиру добровольно после обращения к приставам покупательницы недвижимости Полины Лурье, которая выиграла суд по квартире.

25 декабря Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру. Лариса Долина обещала передать ключи до 5 января, но этого до сих пор не произошло. Как написал Telegram-канал Mash, передача квартиры сорвалась, поскольку певица улетела отдыхать с семьей в Абу-Даби.

