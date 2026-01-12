Российскую певицу Долину начали принудительно выселять из квартиры 9 12.01.2026, 14:07

13,626

Лариса Долина

Сама артистка находится в ОАЭ.

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению российской певицы Ларисы Долиной из квартиры в Москве, сообщила ТАСС юрист артистки Мария Пухова.

По словам защитницы, Лариса Долина готова освободить квартиру добровольно после обращения к приставам покупательницы недвижимости Полины Лурье, которая выиграла суд по квартире.

25 декабря Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру. Лариса Долина обещала передать ключи до 5 января, но этого до сих пор не произошло. Как написал Telegram-канал Mash, передача квартиры сорвалась, поскольку певица улетела отдыхать с семьей в Абу-Даби.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com