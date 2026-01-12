закрыть
В Беларуси циклон теряет активность

  • 12.01.2026, 14:16
  • 2,798
Он сместится на северо-восток страны.

Циклон теряя активность во вторник сместится на северо-восток страны, где он и исчезнет с приземных синоптических карт в среду ночью.

На большей части территории, за исключением юго-запада, временами пройдет небольшой снег, более интенсивный по северо-востоку.

Ветер западной четверти слабый. На дорогах гололедица, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Ночью из-за увеличения облачности потеплеет до -8..-14°С. По южной и юго-западной половине, где местами ожидаются прояснения, до -15..-22°С.

Днём -7..-12°С, по юго-востоку до -14°С.

В Минске временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11..-13°С. Днём -9..-11°С.

