В Беларуси циклон теряет активность
- 12.01.2026, 14:16
- 2,798
Он сместится на северо-восток страны.
Циклон теряя активность во вторник сместится на северо-восток страны, где он и исчезнет с приземных синоптических карт в среду ночью.
На большей части территории, за исключением юго-запада, временами пройдет небольшой снег, более интенсивный по северо-востоку.
Ветер западной четверти слабый. На дорогах гололедица, пишет телеграм-канал «Метеовайб».
Ночью из-за увеличения облачности потеплеет до -8..-14°С. По южной и юго-западной половине, где местами ожидаются прояснения, до -15..-22°С.
Днём -7..-12°С, по юго-востоку до -14°С.
В Минске временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11..-13°С. Днём -9..-11°С.