закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Опасность для Кремля

  • Иван Яковина
  • 12.01.2026, 14:34
  • 9,964
Опасность для Кремля
Рамзан Кадыров

О возможном развитии событий вокруг Кадырова.

Несмотря на то, что в Чечне 25 лет все заливали армированным бетоном, намечающийся уход Рамзана Кадырова в мир иной даже в спокойное время мог бы привести к существенным потрясениям: слишком уж много внутреннего напряжения накопилось в системе.

Сейчас же время абсолютно не спокойное.

Во-первых, нет очевидного преемника, а это всегда большой фактор нестабильности и риска при транзите власти в авторитарной системе. Есть вероятность того, что назначенный преемник много кого не устроит, и у него появятся конкуренты, в том числе — авторитетные и вооруженные.

Во-вторых, вся российская армия находится в Украине, причем в сильно потрепанном виде. В случае начала в Чечне какой-то заварухи, а уж тем более — восстания, подавлять его будет вообще некому. С очень высокой вероятностью полыхнет весь Кавказ.

Третий фактор риска — острейшая нехватка денег в бюджете РФ. Всякую нестабильность, борьбу за власть и даже вооруженные столкновения на Кавказе в прошлом пресекали не столько силой, сколько деньгами. Но их должно быть очень много. А сейчас из-за падения нефтяных доходов и общего истощения экономики денег совсем нет.

Поэтому новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента. И ракета «Орешник» ему тут не поможет.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов