Опасность для Кремля Иван Яковина

12.01.2026, 14:34

Рамзан Кадыров

О возможном развитии событий вокруг Кадырова.

Несмотря на то, что в Чечне 25 лет все заливали армированным бетоном, намечающийся уход Рамзана Кадырова в мир иной даже в спокойное время мог бы привести к существенным потрясениям: слишком уж много внутреннего напряжения накопилось в системе.

Сейчас же время абсолютно не спокойное.

Во-первых, нет очевидного преемника, а это всегда большой фактор нестабильности и риска при транзите власти в авторитарной системе. Есть вероятность того, что назначенный преемник много кого не устроит, и у него появятся конкуренты, в том числе — авторитетные и вооруженные.

Во-вторых, вся российская армия находится в Украине, причем в сильно потрепанном виде. В случае начала в Чечне какой-то заварухи, а уж тем более — восстания, подавлять его будет вообще некому. С очень высокой вероятностью полыхнет весь Кавказ.

Третий фактор риска — острейшая нехватка денег в бюджете РФ. Всякую нестабильность, борьбу за власть и даже вооруженные столкновения на Кавказе в прошлом пресекали не столько силой, сколько деньгами. Но их должно быть очень много. А сейчас из-за падения нефтяных доходов и общего истощения экономики денег совсем нет.

Поэтому новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента. И ракета «Орешник» ему тут не поможет.

Иван Яковина, «Фейсбук»

