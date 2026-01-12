Самый дорогой дом в Минске в декабре продали почти за $300 тысяч 12.01.2026, 14:30

3,968

Что о нем известно.

Самый дорогой дом из проданных в столице в декабре обошелся покупателю в $299 тыс. Как пишет Realt, он находится на территории частной застройки в Сельхозпоселке.

Сельхозпоселок — довольно дорогой район в границах ул. Богдановича. Квартал, где находится проданный дом, расположен в пределах улиц Богдановича, Халтурина, Олешева и Подольской.

Это один из современных двухэтажных блочных коттеджей — практически совсем новый, построенный в 2025 году. Его площадь составляет 174 кв. м. То есть за каждый «квадрат» в этом доме покупатель заплатил $1721.

Недавно СМИ писали, что в столичном микрорайоне Дрозды трехкомнатную квартиру в декабре купили за $489 тыс. Она стала самой дорогой квартирой, проданной в Беларуси в декабре.

