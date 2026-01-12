закрыть
Соболенко: Ради картошки я готова на все

9
  • 12.01.2026, 14:50
  • 2,478
Соболенко: Ради картошки я готова на все
Арина Соболенко
Фото: WTA

Белорусская теннисистка рассказала о вкусовых предпочтениях.

Одна из бабушек белорусской теннисистки Арины Соболенко в 77 лет зарегистрировалась в инстаграме и подписалась на страницу внучки. Об этом рассказала белорусская теннисистка.

— Что в тебе остается такого исконно белорусского, несмотря на постоянное пребывание за пределами страны? Замечаешь что-нибудь?

— Я очень люблю картошку.

— Ладно. А второе?

— Ради картошки я готова на все! А еще?.. Как вот это у вас на голове называется? Вспомнила: гулька. Это же белорусское слово. Как оно по-русски?

