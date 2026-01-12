Соболенко: Ради картошки я готова на все 9 12.01.2026, 14:50

2,478

Арина Соболенко

Фото: WTA

Белорусская теннисистка рассказала о вкусовых предпочтениях.

Одна из бабушек белорусской теннисистки Арины Соболенко в 77 лет зарегистрировалась в инстаграме и подписалась на страницу внучки. Об этом рассказала белорусская теннисистка.

— Что в тебе остается такого исконно белорусского, несмотря на постоянное пребывание за пределами страны? Замечаешь что-нибудь?

— Я очень люблю картошку.

— Ладно. А второе?

— Ради картошки я готова на все! А еще?.. Как вот это у вас на голове называется? Вспомнила: гулька. Это же белорусское слово. Как оно по-русски?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com