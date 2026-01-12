Соболенко: Ради картошки я готова на все

Соболенко: Ради картошки я готова на все9
Белорусская теннисистка рассказала о вкусовых предпочтениях.
Одна из бабушек белорусской теннисистки Арины Соболенко в 77 лет зарегистрировалась в инстаграме и подписалась на страницу внучки. Об этом рассказала белорусская теннисистка.
— Что в тебе остается такого исконно белорусского, несмотря на постоянное пребывание за пределами страны? Замечаешь что-нибудь?
— Я очень люблю картошку.
— Ладно. А второе?
— Ради картошки я готова на все! А еще?.. Как вот это у вас на голове называется? Вспомнила: гулька. Это же белорусское слово. Как оно по-русски?