Куда делаcь Грета Тунберг? 6 Александр Роднянский

12.01.2026, 15:06

Грета Тунберг

Звезды об этом молчат.

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус».

Сразу скажу: наградили всех самых достойных.

Фильмы «Битва за битвой» и «Гамнет», сериалы «Переходный возраст» и «Больница Питт», режиссёра Пола Томаса Андерсона, актёров Тимоти Шаламе, Джесси Бакли, Роуз Бирн, Вагнера Моура, Стеллана Скарсгарда, Мишель Уильямс, Ноа Уайли и Рэй Сихорн.

Церемония получилась симпатичной. Впрочем, как всегда: я бывал на добром десятке, три раза номинировался, один раз побеждал.

Призы там всегда вручают звёзды. Легендарные и совсем новые. В этом году среди «вручантов» были и исполнители главных ролей в нашумевшем сериале «Жаркое соперничество» про любовь красавцев-хоккеистов (они на фотографии). Актёры были самоироничны — шутили по поводу того, что зрители их видели только голыми, и передавали приветы полюбившим их сериал зрительницам.

И ещё. Последние два года все киноцеремонии сезона наград в США и кинофестивали в Венеции, Каннах или Берлине сопровождались громкими выступлениями в поддержку жителей Газы. Понятно, тема была политически модной и очень поддержанной либеральными медиа.

Но сейчас в Газе тишина — достигнутая при непосредственном участии Дональда Трампа, а не Хавьера Бардема или Марка Руффало.

А вот в Иране сейчас льётся кровь мирных людей. Иранская армия, полиция и КСИР расстреливают протестующих. Тысячи погибших. Тех самых людей, которые требуют свободы и уважения человеческого достоинства.

Но звёзды об этом молчат. Что особенно постыдно, учитывая, что в Лос-Анджелесе живёт самая многочисленная персидская община за пределами Тегерана.

Но молчат не все. Джоан Роулинг, которую на киноцеремонии не приглашают, обратилась в твиттере к «защитникам Палестины»:

«Если вы заявляете, что поддерживаете права человека, но не можете проявить солидарность с теми, кто борется за свободу в Иране, вы сами себя выдали. Вам плевать на людей, которых угнетают и жестоко обращаются с ними, пока это делают враги ваших врагов.

В Иране, судя по всему, необычайно много гриффиндорцев. Иранские граждане, храбрее которых вы и мечтать не могли, жертвуют своими жизнями в борьбе за собственное освобождение, а вы можете лишь сказать: „В этом виноваты евреи“. Вы уже даже не пародия».

А итальянское издание il Giornale задалось вопросом, куда делась Грета Тунберг. Когда на иранских улицах гибнут сверстники Греты, бросая вызов кровавому режиму, шведская активистка видит только Газу. Последний её пост был, естественно, о Газе, где очень холодно и, как всегда, геноцид. Вот цитата из статьи:

«В конце концов, каждый волен выбирать, за что бороться. Но, по-видимому, многие устали от поучений тех, кто, будучи избирательным активистом, в итоге скатывается к воинственному лицемерию».

Лучше не скажешь.

Александр Роднянский, Telegram

