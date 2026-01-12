Нефтяной бизнес «Белоруснефти» в РФ довели до банкротства 2 12.01.2026, 15:07

2,774

Санкции США и украинские дроны.

Под угрозой банкротства оказался единственный нефтедобывающий актив белорусских властей в России — «Нефтяная компания «Янгпур», пишет Plan B.

Это дочка «Белоруснефти» и один из крупнейших и до недавних пор самых прибыльных госбизнесов на российском рынке. Из-за того, что из-за санкций США нефть не продается, а из-за дронов Украины не перерабатывается в прежних объемах, у «Янгпура» нет денег, чтобы заплатить налоги.

Первая ласточка?

По информации российской картотеки судебных дел, в самом конце 2025 года заявление в суд о признании должника банкротом направило управление Федеральной налоговой службы РФ по Кировской области. Дело будет рассматривать Арбитражный суд города Москвы — по месту регистрации «Янгпура».

Подробности претензий налоговиков, включая сумму налоговой задолженности, в базе арбитражных судов пока не раскрывают. Но уже сам факт предбанкротного состояния крупного нефтяного бизнеса (в России он входит в топ-70 из 700) говорит о проблемах, с которым столкнулась эта валообразующая отрасль России. И одновременно — о серьезнейших проблемах, которые имеют белoруcские власти.

Они серьезнейшие, потому что еще в 2024 году «Янгпур» был шестым по объемам выручки (280 млн долларов — после ТД «БелАЗ», ТД «БМЗ» (Москва), «МАЗ-Рус», «Хорус» («Горизонт») и «Белнефтехим-Рос») и вторым по прибыли (35,5 млн — после ТД «БелАЗ») беларуским госбизнесом в России. А в конце 2025 года не может рассчитаться с налоговой.

А что тогда происходит с другими белoруcскими активами в России?

Замечтались

До начала 2026 года компания «Янгпур» была чуть ли национальной гордостью. Это — первый национальный проект по добыче Беларусью нефти за рубежом. О нем всегда мечтал Лукашенко. И его мечта стала явью в 2013 году, когда активы «Янгпура» в Ямало-Ненецком автономном округе (включая лицензии на добычу нефти, газового конденсата и газа) на торгах выкупила «Белоруснефть».

С тех пор компания только плюсовала по всем показателям. В 2021 году вдохновенные динамикой белoруcские власти докупили и присоединили к «Янгпуру» еще одного местного нефтедобытчика — «Пурнефть». И тогда же была поставлена задача перед объединенным бизнесом выйти к 2025 году на уровень добычи нефти, который имеют белoруcские нефтяники на родине. Это — около 2 млн тонн в год.

Из запланированного удалось, как хотелось, достичь в 2024-м добычи природного газа в объеме 1,2 млрд кубометров. А вот по нефти планы провалены. Максимум, что публично упоминалось — около 400 тыс. тонн в 2023 году.

Слабое звено

Главной причиной в провале этих планов стали международные санкции, которые были введены в 2022 году и планомерно расширялись на нефтяной сектор России. Давление, оказанное США в 2024—2025 годах на ключевых покупателей российской нефти в Индии и Китае, усугубило ситуацию в отрасли.

Одновременно Украина начала выбивать ракетными и дроновыми атаками российские нефтеперерабатывающие мощности: Россия из-за этого лишилась свыше 20% переработки. И это практически до нуля свело поле для маневра для средних и малых нефтедобывающих компаний.

«Янгпур», как показывает текущая ситуация, оказывается самым слабым звеном среди них.

«Мечта» и «гордость» в 2023—2024 годах проиграла по иску «Сбербанка», которому задолжала почти 7,5 млн долларов из-за роста дисконтов на российский сорт Urals. В декабре прошлого года, как обратил внимание Plan B., одновременно с налоговиками претензии к белoруcской компании в суды направили и российские производители нефтегазового оборудования и трубопроводной арматуры.

