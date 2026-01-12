FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай
- 12.01.2026, 15:24
Улететь можно только из Москвы.
Авиакомпания FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай. В ближайшие дни улететь на самолетах перевозчика можно только из Москвы (Россия), сообщает Республиканский союз туристических организаций.
В союзе отметили, что это уже третье продление переноса рейсов. Первоначально сообщалось, что новое расписание с вылетом из Москвы и с обратным прилетом в российскую столицу будет действовать с 24 декабря до 8 января.
В организации сообщили, что из Москвы самолеты FlyDubai будут летать до 16 января, но на сайте авиаперевозчика билеты из Минска доступны только с 20 января.
Причины полетов вместо белорусской столицы в российскую и из нее перевозчик не объясняет.