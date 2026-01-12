FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай 12.01.2026, 15:24

Улететь можно только из Москвы.

Авиакомпания FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай. В ближайшие дни улететь на самолетах перевозчика можно только из Москвы (Россия), сообщает Республиканский союз туристических организаций.

В союзе отметили, что это уже третье продление переноса рейсов. Первоначально сообщалось, что новое расписание с вылетом из Москвы и с обратным прилетом в российскую столицу будет действовать с 24 декабря до 8 января.

В организации сообщили, что из Москвы самолеты FlyDubai будут летать до 16 января, но на сайте авиаперевозчика билеты из Минска доступны только с 20 января.

Причины полетов вместо белорусской столицы в российскую и из нее перевозчик не объясняет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com