закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай

  • 12.01.2026, 15:24
FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай

Улететь можно только из Москвы.

Авиакомпания FlyDubai продлила перенос рейсов из Минска в Дубай. В ближайшие дни улететь на самолетах перевозчика можно только из Москвы (Россия), сообщает Республиканский союз туристических организаций.

В союзе отметили, что это уже третье продление переноса рейсов. Первоначально сообщалось, что новое расписание с вылетом из Москвы и с обратным прилетом в российскую столицу будет действовать с 24 декабря до 8 января.

В организации сообщили, что из Москвы самолеты FlyDubai будут летать до 16 января, но на сайте авиаперевозчика билеты из Минска доступны только с 20 января.

Причины полетов вместо белорусской столицы в российскую и из нее перевозчик не объясняет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов