СМИ: Это станет катастрофой для Путина 1 12.01.2026, 15:30

6,964

Иллюстрация: nzz

Кремль беспомощно реагирует и на события в Иране.

Москва вынуждена со стороны наблюдать за массовыми протестами в иранских городах и не в состоянии оказать поддержку своему ключевому союзнику на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин оказался в ситуации, когда вмешательство для него попросту невозможно.

Об этом 12 января пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Россия, стремящаяся утвердиться в статусе великой державы, сама подорвала свои позиции серией стратегических просчетов, отмечает автор публикации. Итогом стала утрата влияния сразу в нескольких регионах мира — от Латинской Америки до Ближнего Востока.

В статье обращается внимание на символичную дату: 11 января война России против Украины по продолжительности сравнялась с войной нацистской Германии против Советского Союза. Однако, если за тот же период Красная армия дошла до Берлина, то российские войска сегодня продвигаются лишь на считанные километры, устанавливая флаги в небольших населенных пунктах востока Украины — максимум в сотне километров от первоначальной линии фронта.

«Агрессия не принесла России ни престижа, ни усиления глобального влияния. Напротив, путинская империя сегодня слабее, чем была четыре года назад», — подчеркивается в материале.

Особенно наглядно это проявилось в последние недели. Свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро стало серьезным ударом по позициям Кремля. Ранее российская пропаганда уверяла, что при поддержке Москвы Мадуро надежно защищен от давления со стороны США. В действительности же Путину пришлось лишь наблюдать, как главный союзник России в Латинской Америке исчезает с политической сцены, отмечает NZZ.

Еще одним болезненным эпизодом стал захват 7 января танкера, следовавшего под российским флагом, что дополнительно подчеркнуло уязвимость Москвы на международной арене.

На этом фоне Кремль так же беспомощно реагирует и на события в Иране. В случае падения режима аятоллы Али Хаменеи Россия потеряет важнейшего партнера на Ближнем Востоке. Однако, как подчеркивает издание, у Москвы нет ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию. Теоретически финансовая помощь могла бы снизить социальную напряженность в Иране, но сама Россия сталкивается с серьезными бюджетными ограничениями.

Сосредоточенность Путина исключительно на войне против Украины привела к тому, что другие направления внешней политики оказались заброшенными, пишет NZZ. Российское влияние продолжает сокращаться, в том числе в странах бывшего СССР. Однако наиболее масштабное стратегическое поражение Кремль, по оценке автора, потерпел именно в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com