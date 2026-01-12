Лукашисты решили взяться за еще одну категорию работников 12.01.2026, 16:08

6,732

Для них собираются ввести ужесточения.

В Беларуси хотят внести изменения для специалистов рынка ценных бумаг. Среди прочего для них намерены расширить основания, по которым могут прекратить действие их квалификационного аттестата, без него невозможна такая работа. Это предусмотрено законопроектом Минфина, его вынесли на общественное обсуждение, пишет «Зеркало».

Изменения касаются в том числе тех, кто занимаетася брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью, а также доверительным управленией ценными бумагами.

Минфин среди прочего предлагает прописать в документах, что аттестат могут отозвать за манипулирование рынком ценных бумаг. А еще — за сделки, при которых использовали закрытую информацию, служебное положение или конфиденциальные данные о владельце ценных бумаг.

«Проектом предполагается расширение перечня действий, право на осуществление которых предоставляет квалификационный аттестат первой категории», — уточняется в обосновании к законопроекту.

Чиновники хотят ввести возможность предоставлять документы для аттестации в электронном виде.

В законопроекте также прописано, что прекращение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг возможно, если оно произошло из-за действия или бездействия специалиста.

